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بيان أوروبي أمريكي مشترك حول وقف إطلاق النار فى ليبيا

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 13 يناير 2020 - 10:22
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بياناً مشترك يرحب بقبول الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار [أرشيف]

ضمّت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ترحيبها بقبول الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار.

البيان المشترك حث وفقاً لموقع السفارة الأمريكية لدى ليبيا على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” الأطراف على اغتنام هذه الفرصة التي وصفت بـ” الهشة ” لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تكمن وراء الصراع.

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وأكد البيان انطلاقاً من روح مؤتمر برلين على التزامهم بسيادة ليبيا وسلامة تُرابها وأن تظلّ حرّة من التدخلات الخارجية غير المبرّرة.

كما أبدت كل من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا على استعدادها لدعم الأطراف الليبية في تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية وتسوية سياسية من شأنها أن تمكّن جميع الليبيين من التمتّع بمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً.

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