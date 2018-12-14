ليبيا

بيان أوروبي حول الأوضاع في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 ديسمبر 2018 - 19:58
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بعثة الاتحاد الأوروبي ليبيا
البعثة الأوروبية تدعو السلطات الليبية إلى إستعادة الأمن والخدمات الأساسية في الجنوب

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي الراهن في جنوب البلاد.

وأدانوا عملية القتل المدنيين الشنيعة الستة الذين أخذوا رهائن خلال هجوم داعش على بلدة الفقهاء في شهر أكتوبر، و يقدمون تعازيهم لأسر الضحايا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن شعورهم بالانشغال إزاء تعطيل إدارة المنشآت المهمة وتخريبها. وأبانوا عن قلقهم بشكل خاص مما سيترتب الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي في جنوب غرب ليبيا من عرقلة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الليبي وتحسين الظروف المعيشية لجميع الليبيين.

كما طالبوا أولئك الذين يحتلون المنشآت النفطية بشكل غير قانوني الانسحاب منها وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط. معتبرين أن تعطيل توزيع المياه أمر يبعث على القلق بشكل خاص ويجب أن يتوقف. كما شددوا على الجماعات المسلحة أن تكف عن التدخل في إدارة ثروة ليبيا الوطنية وأن تخضع للمساءلة عن أفعالها.

وإدراكًا للظروف الصعبة في الجنوب، قدم الاتحاد الأوروبي دعمه للبلديات والمجتمع المدني في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

كما دعت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء إلى ليبيا السلطات الليبية إلى إستعادة الأمن والخدمات الأساسية التي تدهورت بشكل ملحوظ في المنطقة.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في الحل السياسي التفاوضي.

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Jabar

المهم النفط اما حماية المدنيين والخطف والاغتصاب والقتل ووالتهجير
لا نري اي بيان أو حتى ادنة
ألم يبكي شلقم والدباشي أمام مجلس الامن لكن يحموا المدنيين من الطاغية علي تقرير من الجزيرة
والقنوات الفضائية المفبركة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم أن الله قادر علي كل شي اللهم أرينا يومآ فيهم
سبحانك ربنا رب العالمين

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51 دقيقة مضت