بيان أوروبي حول جلسة المباحثات التي عقدها «الكوني» في بروكسل

أصدرت إدارة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، بيانا بشأن جلسة المباحثات التي عقدها النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، في بروكسل، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فإن إصدار البيان يعكس الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوربي لهذه الزيارة، بحيث ارتقى الإعلان هنا لمستوى بيان رسمي.

وأفاد البيان، بأن المناقشات تمحورت حول كيفية تعزيز التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في المجالات الرئيسية، بما في ذلك تحسين حوكمة الهجرة وإدارتها ، فضلا عن التعاون الإقليمي بين ليبيا ومنطقة الساحل.

وأكد بوريل للكوني دعم الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل سياسي بوساطة الأمم المتحدة، يقوم على حوار شامل بين جميع أصحاب المصلحة الليبيين، ويهدف في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات.