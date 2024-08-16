بيان أوروبي مشترك يحث الأطراف الليبية على تغليب مصالح ليبيا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات دول الاتحاد لدى ليبيا، الانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الإعراب عن قلقها العميق إزاء الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها مؤخراً جهات فاعلة ومؤسسات سياسية ليبية في أنحاء البلاد.

وقالت البعقة والسفارات في بيان مشترك، إن هذه الإجراءات تزيد من حدة التوترات القائمة وتعمق الانقسامات المؤسسية وتعرقل التقدم نحو المصالحة الوطنية.

وأضاف البيان: “في هذا الوقت الحرج، نحث جميع الأطراف الليبية المعنية على تغليب مصالح ليبيا ومواطنيها على الأجندات الفردية أو الفئوية طبقاً للاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. هذا وقت يقتضي الحوار والتسوية والتهدئة”.

وجدد البيان التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية.

ودعت البعثة والسفارات في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الشروع في عملية تصون سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها، معيدةً الشرعية إلى مؤسساتها عبر إجراء انتخابات وطنية.