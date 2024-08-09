بيان أوروبي مشترك يدعو إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد لدى ليبيا جميع الأطراف إلى الدخول في حوار لمنع المزيد من الانقسام، والحفاظ على الاستقرار وعلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020، والسعي لتحقيق مصلحة الشعب الليبي كهدف أسمى.

وأعربت البعثات في بيان مشترك، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء التحشيدات والتحركات العسكرية الأخيرة، على وجه الخصوص في المنطقة الجنوبية الغربية.

وأشار البيان إلى أن استخدام القوة من شأنه أن يضر بالاستقرار في ليبيا ويؤدي إلى معاناة إنسانية وينبغي تجنبه مهما كلف الأمر.

وحثت البعثات جميع الأطراف الليبية الفاعلة والمجموعات المسلحة على ضبط النفس ووقف التصعيد بشكل عاجل، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمم المتحدة نحو عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية.”