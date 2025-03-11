بيان أوكراني سعودي.. نأمل نجاح جهود تحقيق السلام

في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأوكراني ولايته فلاديمير زيلينسكي، أفاد بيان صادر عن أوكرانيا والسعودية، “بأن الجانبين بحثا الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في أوكرانيا، وأعرب الجانب السعودي عن أمله بأن تنجح جهود تحقيق السلام”.

ولفت البيان، إلى أن “الجانبين استعرضا الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في أوكرانيا”.

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أعرب الجانب السعودي عن “أمله في أن تتكلل تلك الجهود بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة تماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مبادئ السيادة والحدود المعترف بها دوليا، وبما يؤدي إلى إنهاء تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار الدوليين، ووقف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون، وتحقيق الأمن النووي والغذائي، وحماية البيئة، ونزع الألغام من الأراضي”.

بدوره، أعرب الجانب الأوكراني عن “تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن”، كما عبر عن “شكره وامتنانه للمساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها المملكة لأوكرانيا”.

هذا و”تستضيف المملكة العربية السعودية، اجتماعات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، لبحث سبل التوصل لحل لحرب أوكرانيا”.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استقبل زيلينسكي، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.