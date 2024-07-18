«بيان القاهرة» يدعو لتشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة علي الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما دعا البيان مجلس النواب لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين وتقديم خارطة طريق لمجلسي النواب والدولة للحل السياسي.

كما دعا إلي ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب توسيع دائرة التوافق ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني.

كما أكد البيان علي أهمية المصالحة الوطنية ودعم السلم المجتمعي للوصول إلى الاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة، واستمرار الحوار الوطني الليبي المباشر.

وأكد البيان رفضهم مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع، وندعو الجميع لدعم جهود المجلسين لاستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها.