بيان المنطقة العسكرية طرابلس ومديرية أمن طرابلس

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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:13
|الشروق
|07:37
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:03
|العشاء
|20:33
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:13
|الشروق
|07:37
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:03
|العشاء
|20:33
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:13
|الشروق
|07:37
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:03
|العشاء
|20:33
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:13
|الشروق
|07:37
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:03
|العشاء
|20:33
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:13
|الشروق
|07:37
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:03
|العشاء
|20:33
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:13
|الشروق
|07:37
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:35
|المغرب
|19:03
|العشاء
|20:33
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