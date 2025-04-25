بيان بلدية الأصابعة.. يوم بلا إصابات وحرائق محدودة

أعلنت بلدية الأصابعة أنها “شهدت تحسناً كبيراً مقارنة بالأيام الماضية من حيث عدد المنازل التي تعرضت للحرائق وحالات الاختناق”، وأكدت أن “قسم السلامة الوطنية، بالتعاون مع قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، يواصل تنفيذ واجباته اليومية في مكافحة الحرائق المستمرة التي طالت مناطق واسعة من المدينة”.

وأوضحت البلدية في البيان اليومي أن “مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة بصحبة مكتب الهلال الأحمر، مستمر في تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية للمصابين ميدانيًا، إضافة إلى نقل الحالات التي تستدعي حالتها إلى المستشفيات”.

الإحصائيات المسجلة خلال يوم الخميس 24/ أبريل:

عدد المنازل والمباني المتضررة: منزلين، تعرضا للحريق للمرة الأولى.

حالات الاختناق: اليوم لم تسجل أي إصابة او حالة اختناق.

وفي المتابعات:

أكدت لجنة الأزمة بالمجلس البلدي في الأصابعة “أنه لم يصدر أي تقرير رسمي حول زيارة خبراء الاتحاد الأوروبي إلى المدينة”، “كما عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار معالي وزير الحكم المحلي رقم (1865)، اجتماعا لمتابعة حصر المنازل المتضررة ومناقشة التقارير الفنية والأمنية”.

توجيهات وارشادات هامة للمواطنين:

. يُمنع منعًا باتًا إشعال النيران في القمامة أو مخلفات الحرائق أو أي مواد قابلة للاشتعال، وذلك حفاظًا على السلامة العامة.

. على المواطنين المتضررين التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات محضر إثبات الواقعة، لضمان توثيق الأضرار واتخاذ الإجراءات المناسبة.