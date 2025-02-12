بيان حول لقاء «ترامب» والملك الأردني في بواشنطن

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب وملك الأردن عبد الله الثاني، عقدا اجتماعا وديا مثمرا، جرى خلاله بحث الوضع في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان: “عقد الرئيس دونالد ترامب والملك عبد الله الثاني اجتماعا وديا ومثمرا.. وهنأ الملك الأردني الرئيس ترامب على أسابيعه الأولى الناجحة للغاية في منصبه”.

وبحسب البيان شكر عبد الله الثاني “الرئيس الأمريكي على قيادته في تأمين إطلاق سراح الرهائن من غزة ووقف مؤقت للأعمال القتالية. وأكد الرئيس على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن، وشكر جلالته على التزام المملكة الطويل الأمد بتعزيز السلام الإقليمي ودفعه إلى الأمام”.

وأشار البيت الأبيض أيضا إلى أن “الرئيس ترامب والملك عبد الله ناقشا الوضع في قطاع غزة. وأكد الرئيس أن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم الأمريكيون بحلول يوم السبت، وطلب مساعدة الملك في ضمان أن حماس وكذلك قادة المنطقة، يفهمون خطورة الوضع”.

وأضاف البيان: “ناقش الزعيمان هدف الرئيس المتمثل في ضمان إعادة بناء غزة بشكل أفضل بعد انتهاء الصراع، وتوفير الخيارات لشعب غزة التي تسمح لهم بالعيش في أمان وكرامة، وخالية من طغيان حماس”.

ووصل العاهل الأردني عبد الله الثاني مساء أمس الثلاثاء، إلى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، الذي قال مجيبا عن سؤالين حول ما إذا كان الملك سيستمع إليه وما إذا كان سيقطع المساعدات عن الأردن إذا لم يوافق على خطته، “إنه رجل عظيم”.

وأضاف ترامب ردا على سؤال حول قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية: “الأمر سينجح”، مشيرا إلى أن “الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل”.

ومن جانبه، صرح العاهل الأردني خلال اللقاء أن المملكة قادرة على استقبال ألفي طفل من المرضى في قطاع غزة.

السيسي وعبد الله الثاني يؤكدان وحدة الموقف المصري والأردني حول غزة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، أن الاتصال شهد تأكيدا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.

وأضاف المتحدث أن الاتصال ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

كما شدد الزعيمان على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأكد المتحدث أن الزعيمين أبديا حرصهما على التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي ترامب بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وقيادته مسار يؤدي إلى هذا الهدف المنشود الذي طال انتظاره، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا ضمان التعايش السلمي بين كل شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث أن الزعيمين تناولا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير الجاري، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار.

وكانت مصر قد أكدت أمس، عزمها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع فزة بصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وجاء البيان المصري، بعد وقت قصير من لقاء الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض مساء أمس، والذي كشف فيه عمل مصر على خطة بديلة تتعلق بقطاع غزة، وأنها تحظى بدعم الأردن.

وأفاد بيان للخارجية المصرية، أن “مصر تعرب عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة”.

وشددت مصر على أن “أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة”.