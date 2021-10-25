بيان خماسي مشترك يدعو إلى احترام العملية الانتخابية

دعت سفارات (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا)، الأطراف الليبية إلى احترام العملية الانتخابية، والقبول بالنتائج التي ستخرج بالانتخابات.

جاء ذلك في بيان مشترك، نُشِر اليوم الاثنين، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وشددّت السفارات الخمس، على ضرورة إجراء الانتخابات على النحو المحدد في خارطة الطريق لإيجاد مزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا.

وذكَّرت السفارات الخمس أن الاشخاص والجهات التي ستعرقل العملية السياسية وتهدد أمن ليبيا، معرضون لعقوبات حظر السفر وتجميد الأصول.

كما جددت السفارات الخمس رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا المسبب لزعزعة الاستقرار عبر المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية.

وأكدت السفارات الخمس التزامها بالتعاون مع ليبيا في التحديات المشتركة الهامة مثل الإرهاب والهجرة وتغير المناخ وحماية البيئة.

وأشادت السفارات الخمس بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتزامها، عبر تقديمها لخطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.