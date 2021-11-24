بيان خماسي مشترك يدعو لإجراء الانتخابات في موعدها

أصدرت سفارات دول (فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- المملكة المتحدة والولايات المتحدة) لدى ليبيا، بياناً مشترك اليوم الأربعاء، حول انتخابات 24 ديسمبر.

وأحاطت سفارات الدول الخمس، علما بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول الانتهاء من إجراءات تسجيل الترشيحات في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

وجاء في البيان: “وكما كان واضحا بالفعل فيما يتعلق بمستوى تسجيل الناخبين، فإن العدد الكبير من الطلبات دليل آخر على تصميم الشعب الليبي على المشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية”.

وأعربت سفارات الدول الخمس عن دعمها الكامل للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، ودعت جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها.

ورحبت السفارات بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ الأساس التقني لنجاح الانتخابات، وأعربت عن تطلعها إلى أن تقوم المفوضية بصياغة الجدول الزمني الكامل للانتخابات.

كما أكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، عزمها على دعم الاستقرار في ليبيا نتيجة لعملية سياسية تقودها ليبيا وتملكها ليبيا ويسرتها الأمم المتحدة.

ودعت السفارات الخمس، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر 2021، وحثت جميع الجهات الفاعلة الدولية على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي.