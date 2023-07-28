بيان خماسي مشترك يُؤكد دعم جهود وساطة البعثة الأممية

أكدت سفارات (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة) دعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في إشراك جميع الأطراف في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة 6+6 لجعلها قابلة للتنفيذ.

وفي بيان مشترك نشره الحساب الرسمي للسفارة البريطانية على تويتر، شدّدت السفارات على ضرورة معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي لجعلها قابلة للتنفيذ، مؤكدة دعمها تأمين الاتفاق السياسي الشامل الضروري على طريق الانتخابات، من خلال مساحة متكافئة لجميع المرشحين.

وأشار البيان إلى أن المناقشات حول خارطة الطريق يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة.

كما دعا البيان إلى ضرورة أن ينصب تركيز قادة ليبيا على العمل للاستجابة لمطالب الليبيين المستمرة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأكدت سفارات الدول الخمس على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء مع المبعوث الأممي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة لتلبية هذا الطلب.