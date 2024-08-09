بيان خماسي يُحذّر من التحركات العسكرية جنوب غرب ليبيا

أعربت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى ليبيا عن قلقها إزاء التحركات العسكرية المستمرة في منطقة جنوب غرب ليبيا.

وقالت السفارات في بيان مشترك، إنه في ظل الجمود المستمر في العملية السياسية، فإن مثل هذه التحركات تعرض الوضع لخطر التصعيد والمواجهة العنيفة، وقد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.

وأكد البيان على دعوة بعثة الأمم المتحدة للأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف البيان: “ونظراً للمخاوف الحقيقية بشأن أمن الحدود على طول الحدود الجنوبية لليبيا، فإننا نحث القوات الأمنية في الشرق والغرب على اغتنام هذه الفرصة لتعميق التشاور والتعاون من أجل تنفيذ إجراءات فعالة لتأمين الحدود وحماية سيادة ليبيا”.