بيان دولي يقترح هدنة في لبنان وإسرائيل تواصل غاراتها

يواصل الجيش الإسرائيلي عملية “سهم الشمال” ضد لبنان، بينما يواصل حزب الله إطلاق صواريخه نحو شمال إسرائيل، بالتزامن مع صدور بيان دولي مشترك يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار 21 يوما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فما آخر التطورات في لبنان اليوم؟

بحسب وسائل إعلام لبنانية، “شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسة غارات استهدفت بلدات لبايا وسحمر ويحمر في البقاع الغربي شرق لبنان وغارة استهدف منطقة جلالة البقاع الاوسط شرق لبنان وبلدات خربة سلم وتولين وطير دبا جنوب لبنان”.

وأعلنت سائل إعلام لبنانية، “ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي في بلدة يونين في البقاع الشمالي إلى 23 قتيلا غالبيتهم من السوريين وبينهم أطفال”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، “مقتل 4 أشخاص، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدتي عيتا الشعب وقانا جنوب لبنان”.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، “أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس الأربعاء إلى 81 قتيلا، وأكثر من 400 جريح”.

وأعلنت الأمم المتحدة، “أن أكثر من 90 ألف شخص في لبنان اضطروا إلى الفرار من منازلهم خلال الأيام الخمسة الماضية بسبب القصف الجوي الإسرائيلي على البلاد”.

إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، “إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا على الحدود بين إسرائيل ولبنان”.

وجاء في البيان: “ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، لإفساح المجال للدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة”.

وأضاف البيان: “نحن مستعدون بعد ذلك لدعم جميع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق”.

ووقّعت على البيان كل “من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر”، داعية إلى “تسوية دبلوماسية تتيح للمدنيين على جانبي الحدود العودة إلى منازلهم بأمان”.

من جانبهما، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك: “لقد عملنا معاً خلال الأيام القليلة الماضية على إصدار دعوة مشتركة لوقف إطلاق نار مؤقت، لإعطاء فرصة للدبلوماسية للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود”.

وأضاف البيان: “إن هذا البيان الذي تفاوضنا عليه الآن يحظى بدعم الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر”.

“وكان الإعلام الحربي في “حزب الله”، قال في بيان أمس، إن “المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الأربعاء 25-09-2024 وفقا للآتي:

استهداف قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.

أطلقت المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع “قادر “1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.

استهداف مستعمرة حتسور بعشرات ‏الصواريخ.

استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو بعشرات ‏الصواريخ.

استهداف مستعمرة ساعر بصليات من ‏الصواريخ.

استهداف مستعمرة كريات موتسكين ‏بصليات من الصواريخ.

استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3.‏

استهداف ثانٍ لمستعمرة كريات ‏موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1.‏

تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية.

استهداف التجهيزات التجسسية في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.

استهداف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية ‏الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة”.‏

كما استهدفت فصائل عراقية مسلحة، الجيش الإسرائيلي، “في أم الرشراش “إيلات” في الأراضي الفلسطينية بواسطة الطيران المسير”.

وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان: إنه و”استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلونا اليوم هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” المحتلة بواسطة الطيران المسير”، مؤكدة “استمرارها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

هذا وشنت القوات الإسرائيلية منذ فجر الاثنين، موجات من الغارات الجوية المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم “سهم الشمال”، مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان، مخلفة أكثر من500 قتيلا بالإضافة إلى نحو 1700 مصابا