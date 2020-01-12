بيان سداسي مُشترك حول قبول وقف إطلاق النار في ليبيا

أصدرت سفارات دول (فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- المملكة المتحدة والولايات المتحدة) وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بياناً مشترك الأحد، حول وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال البيان الذي نُشِر عبر موقع السفارة الأمريكية في ليبيا، أن سفارات هذه الدول وبعثة الاتحاد الاوروبي، تضم صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ترحيبها بقبول الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار يوم 12 يناير والإعلان بأنّ كلاّ من حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر ستوقفان عملياتهما العسكرية.
وحث البيان الأطراف على اغتنام هذه الفرصة الهشة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تكمن وراء الصراع، بحسب البيان.
وجاء في البيان:
انطلاقًا من روح مؤتمر برلين، ما زلنا ملتزمين بسيادة ليبيا وسلامة تُرابها وأن تظلّ حرّة من التدخلات الخارجية غير المبرّرة.
ونحن على استعداد لدعم الأطراف الليبية في تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية وتسوية سياسية من شأنها أن تمكّن جميع الليبيين من التمتّع بمستقبل أكثر سلاما وازدهارا.
اترك تعليق