بيان سداسي مُشترك حول قبول وقف إطلاق النار في ليبيا

أصدرت سفارات دول (فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- المملكة المتحدة والولايات المتحدة) وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بياناً مشترك الأحد، حول وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال البيان الذي نُشِر عبر موقع السفارة الأمريكية في ليبيا، أن سفارات هذه الدول وبعثة الاتحاد الاوروبي، تضم صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ترحيبها بقبول الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار يوم 12 يناير والإعلان بأنّ كلاّ من حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر ستوقفان عملياتهما العسكرية.

وحث البيان الأطراف على اغتنام هذه الفرصة الهشة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تكمن وراء الصراع، بحسب البيان.

وجاء في البيان: