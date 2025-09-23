بيان سعودي فرنسي مشترك في ختام مؤتمر «حل الدولتين»

أصدرت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي لحل الدولتين، بيانًا مشتركًا عقب اختتام أعمال المؤتمر الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة واسعة من قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية

وأعرب البيان عن تقدير الدولتين للزخم الدولي الكبير الذي شهده المؤتمر، الذي وصفه البيان بـ”اللحظة التاريخية الحاسمة من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أن المؤتمر أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك، الذي نال دعمًا غير مسبوق من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا.

إنهاء حرب غزة أولوية قصوى

وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى يشكلان “أولوية قصوى”، داعيًا إلى:

وقف دائم لإطلاق النار .

. إطلاق سراح جميع الرهائن .

. تبادل الأسرى بين الجانبين .

. وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة .

. انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

توحيد السلطة الفلسطينية ونزع سلاح حماس

ودعا البيان إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، مرحبًا بسياسة “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد”، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية.

كما شدد البيان على ضرورة:

إنهاء حكم حركة حماس في غزة .

. نزع سلاح الحركة وتسليمه للسلطة الفلسطينية .

. تنفيذ ذلك بدعم ومشاركة دولية، انسجامًا مع رؤية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

دعم دولي للسلطة الفلسطينية والإصلاحات

أشاد البيان بالإصلاحات التي بدأت السلطة الفلسطينية في تنفيذها، وعلى رأسها:

إلغاء نظام دفع مخصصات الأسرى .

. إصلاح المناهج الدراسية بإشراف الاتحاد الأوروبي وبدعم سعودي .

. الالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة خلال عام من وقف إطلاق النار.

وأكد البيان دعم السعودية وفرنسا للرئيس محمود عباس في المضي قدمًا نحو إصلاحات شاملة في بنية الحوكمة الفلسطينية.

تأييد دولي واعتراف بدولة فلسطين

ورحب البيان بـاعتراف عدد من الدول رسميًا بدولة فلسطين، وهي:

أستراليا

بلجيكا

كندا

لوكسمبورغ

مالطا

البرتغال

المملكة المتحدة

الدنمارك

أندورا

موناكو

سان مارينو

فرنسا

ودعا البيان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الانضمام إلى هذا المسار الدولي المتسارع.

دعوة إسرائيل لاغتنام فرصة السلام

وجه البيان دعوة مباشرة إلى القيادة الإسرائيلية لـ:

اغتنام الفرصة التاريخية لتحقيق السلام .

. إعلان التزام واضح بحل الدولتين .

. وقف أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين .

. وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم .

. وضع حد لعنف المستوطنين.

وحذّر البيان من أن أي خطوات إسرائيلية لضم الأراضي ستُعتبر “خطًا أحمر” من قبل المجتمع الدولي، مع ما يترتب عليه من عواقب جسيمة.

كما طالب البيان إسرائيل:

بإلغاء مشروع E1 الاستيطاني .

. الإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة .

. العمل على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي ووضع إطار جديد لتحويل الأموال.

بعثة دولية لتحقيق الاستقرار

في خطوة لدعم المرحلة التالية لوقف إطلاق النار، أكد البيان التزام السعودية وفرنسا بدعم:

نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة ، بناءً على تفويض من مجلس الأمن.

، بناءً على تفويض من مجلس الأمن. تدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية، عبر برامج قائمة مثل بعثة منسق الأمن الأميركي (USSC)، وبعثة الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS)، وبعثة الاتحاد الأوروبي لمعبر رفح (EUBAM Rafah).

دعم مالي عاجل

أعلن البيان عن إطلاق التحالف الطارئ لدعم فلسطين، لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، داعيًا جميع الدول للانضمام إلى هذا الجهد الدولي، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

نحو سلام شامل في الشرق الأوسط

أكد البيان المشترك أن تحقيق سلام شامل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتطلب:

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي .

. الاندماج الإقليمي الكامل ، كما نصت عليه المبادرة العربية للسلام .

، كما نصت عليه . استكشاف إنشاء منظومة أمنية إقليمية، مستلهمة من تجارب رابطة آسيان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

كما جدد البيان دعم جهود استئناف المسارين السوري–الإسرائيلي واللبناني–الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى سلام شامل وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تصريحات ماكرون وبن فرحان

وفي سياق المؤتمر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “فرنسا مستعدة للمشاركة في مهمة دولية لاستقرار الوضع في غزة، وتدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي”.

كما طرح ماكرون فكرة إدارة انتقالية لغزة بعد وقف إطلاق النار، تضم السلطة الفلسطينية وممثلين من الشباب الفلسطيني وقوات أمنية مدرّبة.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن: “مؤتمر حل الدولتين يمثل فرصة تاريخية لتحقيق السلام”، مؤكداً أن “إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم وحشية في غزة وانتهاكات جسيمة في الضفة الغربية والقدس الشريف”.