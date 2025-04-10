بيان عاجل بخصوص ما يشاع حول مواعيد الدراسة والامتحانات

أكد قسم التواصل والإعلام بالمركز الوطني للامتحانات في وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، أن “المنشور المتداول والمنسوب إلى مدير عام المركز مزوّر ولا أساس له من الصحة”.

وأهاب المركز بالجميع “تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية فقط”.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت تعميما قالت إنه صادر عن المركز، جاء فيه: “بناءً على قرار وزير التربية والتعليم رقم (984) بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2024-2025، وبالإشارة إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بمنح عطلة دراسية في منتصف شهر رمضان المبارك، واستناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة، تقرر تعديل موعد اختبارات الدور الأول للصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025م، بحيث تنطلق يوم الأحد الموافق 13/4/2025م، مع امتحانات الشهادة العامة للتعليم الأساسي، ويُعمل بهذا التعديل على الظروف في باقي الصفوف الدراسية الأخرى، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره”.