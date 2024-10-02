بيان عاجل وتحذيرات..الجيش الإسرائيلي يجدد استهداف لبنان

تجدد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب تحذير أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان المنطقة، وسط إعلان الصحة اللبنانية عن مقتل 55 شخصا خلال الساعات الماضية.

وأصدر الجيش إنذارا عاجلا إلى سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية، مطالبا بإخلاء المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، بزعم أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث ستعمل القوات الإسرائيلية بقوة ضدها.

وكانت استهدفت غارات جوية إسرائيلية مساء الثلاثاء أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت فتركزت الأولى في منطقة بئر حسن قرب طريق مطار بيروت الدولي فيما استهدفت الأخرى منطقة الجناح وأصابت مبنى قرب مستشفى الزهراء الجامعي. فيما نقلت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي شن على الضاحية الجنوبية لبيروت 9 غارات خلال نحو ساعتين. واستهدفت الغارات مناطق الحدث والرويس والشويفات وحارة حريك.

بدورها،أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن غارات الجيش الإسرائيلي في الساعات الـ 24 الماضية على بلدات وقرى جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 55 شخصا وإصابة 156 آخرين.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبناني، إن “غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد خمسة وخمسين شخصا وإصابة مئة وستة وخمسين بجروح”.

وأصدر الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء بيانا قال فيه: “إن طائرات حربية شنت بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات وعلى مدار الأيام الأخيرة، سلسلة غارات دقيقة في أنحاء لبنان، استهدفت عددا من مواقع إنتاج أسلحة وبنى أخرى لـ”حزب الله” في المنطقة”.

وأضاف البيان أنه “قبل الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية إصابة المدنيين بما فيها توجيه إنذارات مسبقة إلى السكان في المنطقة”، مشيرا إلى أن “حزب الله يضع مواقع الإنتاج ووسائله القتالية في قلب المناطق المدنية لا سيما تحت مباني سكنية في قلب بيروت، ويعرض السكان المدنيين في تلك المناطق للخطر”.

وختم الجيش الإسرائيل بأن “هذه الضربات تأتي بهدف ضرب قدرات حزب الله وتجريده منها ومن بناه التحتية العسكرية”.

ويوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ “حزب الله” في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان. ويوم الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، قتل خلالها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قياديي الحزب.