بيان عربي إسلامي مشترك بعد لقاء «ترامب»

أصدر قادة دول عربية وإسلامية بيانًا مشتركًا بعد قمة متعددة الأطراف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم التأكيد على نقل رؤيتهم بشأن الأوضاع في غزة وفلسطين.

القمة، التي عُقدت بمبادرة من ترامب، شهدت حضور قادة دول إسلامية و8 دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مقر الأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أبرز ما جاء في البيان:

الوضع المأساوي في غزة: أكد البيان أن القمة كانت فرصة لتوضيح الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث سلط القادة الضوء على الخسائر البشرية الفادحة والعواقب الخطيرة التي تترتب على استمرار الحرب في المنطقة وتأثيرها العميق على العالم الإسلامي. الموقف المشترك: جدد القادة رفضهم للتهجير القسري لشعب غزة، مشددين على ضرورة عودة اللاجئين الذين غادروا منازلهم. كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة، معتبرين ذلك خطوة أساسية نحو سلام عادل ودائم. التزام الدول العربية والإسلامية: عبر القادة عن التزامهم بالعمل مع الرئيس ترامب لتحقيق استقرار دائم في غزة. وأكدوا على أهمية دعم القيادة الفلسطينية والإصلاحات التي يتم إجراؤها في السلطة الفلسطينية. إعادة إعمار غزة: شدد البيان على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة بناءً على خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مع تأكيد أهمية الترتيبات الأمنية في المنطقة. كما أشاروا إلى ضرورة التعاون الدولي لدعم القيادة الفلسطينية في هذه المهمة. إطلاق آفاق السلام: أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية المحافظة على الزخم الدولي لضمان أن يكون هذا الاجتماع بداية لمرحلة جديدة من السلام والتعاون الإقليمي.

المشاركون في القمة:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين

رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

رئيس وزراء مصر مصطفى كمال مدبولي

وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

نشر تحذير بخصوص الرهائن الإسرائيليين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته العسكرية في قطاع غزة.

وجاء التحذير عبر بيان نشرته الكتائب باللغتين العربية و العبرية على حسابها الرسمي على منصة تلغرام، موجهة رسالة إلى قيادة الجيش الإسرائيلي حول المخاطر المتزايدة على الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال البيان: “كما تم تحذيركم سابقاً، كلما زاد توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة، سيزداد الخطر على أسراكم… تراجعوا إلى الخلف وفورا”.

وأضاف البيان تحذيراً جديداً من تنفيذ الجيش الإسرائيلي لخططته المزمعة لاحتلال مدينة غزة، مؤكداً أن تصعيد العمليات العسكرية سيؤدي إلى زيادة المخاطر على الأسرى.

وأرفقت كتائب القسام في بيانها صورة تظهر أحياء مدينة غزة، مشيرة إلى الأثر الكبير لهذه العمليات على حياة الرهائن.

هذا وتواصل كتائب القسام نشر مقاطع فيديو توضح فيها وضع الأسرى الإسرائيليين، حيث نشر مؤخراً شريط يظهر فيه الجندي الإسرائيلي الأسير “آلون أوهل” وهو يوجه رسائل حادة إلى القيادة الإسرائيلية، محملاً رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” المسؤولية عن مصير الأسرى.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65419 قتيلاً و 167160 مصاباً، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.