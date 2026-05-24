بيان عربي إسلامي مشترك يرفض «افتتاح سفارة» في القدس

أدان وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية بأشد العبارات قيام ما يُسمى بإقليم “أرض الصومال” بافتتاح تمثيل دبلوماسي على شكل سفارة في مدينة القدس المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها غير قانونية ومرفوضة وتخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشملت قائمة الدول الموقعة على البيان المشترك كلاً من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وسلطنة عُمان، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأكد وزراء الخارجية أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً مباشراً على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، مشددين على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي إجراءات تستهدف تغيير وضعها القانوني أو فرض واقع جديد عليها تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

كما جدّد الوزراء رفضهم القاطع لأي خطوات أحادية تهدف إلى تكريس وقائع غير مشروعة في مدينة القدس المحتلة، أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات لا تغيّر من الوضع القانوني القائم للمدينة المقدسة.

وفي السياق ذاته، شددت الدول الـ14 على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي تحركات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها تحت أي مسمى أو ذريعة.