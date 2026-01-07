بيان عربي حادّ.. حكومة صنعاء: أي تواجد إسرائيلي بـ«صومالي لاند» هدف عسكري

أدان نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء اليمنية، عبد الواحد أبوراس، زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا بإقليم صومالي لاند، واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة الصومال.

وقال أبوراس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة لجماعة “أنصار الله” إن أي تواجد إسرائيلي في إقليم صومالي لاند يعد هدفًا عسكريًا للقوات المسلحة اليمنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل الإقليم إلى موطئ قدم للأنشطة العدائية للكيان الإسرائيلي ضد الصومال ودول المنطقة، ما يهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن والملاحة الدولية.

وأضاف أن التحالف مع الكيان الإسرائيلي لن يجلب سوى “الخزي والخسران”، ولن يسهم في تحقيق الاستقرار أو معالجة الأزمات الداخلية في المنطقة، بل سيضاعفها ويزيد تعقيدها.

ودعا أبوراس الدول العربية والإسلامية المطلة على البحر الأحمر إلى التنسيق المشترك والوقوف بحزم لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي تصريحات حكومة صنعاء في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين إسرائيل والدول الإقليمية حول وجودها في مناطق استراتيجية، بما في ذلك إقليم صومالي لاند. وتعتبر الحكومة اليمنية أي تواجد إسرائيلي في المنطقة تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

لطالما شكلت العلاقات الإسرائيلية مع بعض المناطق الإفريقية، بما فيها صومالي لاند، مصدر توتر سياسي وأمني، وتعمل عدة دول إقليمية على مراقبة أي تحركات إسرائيلية محتملة، خشية أن تتحول هذه التحركات إلى قاعدة عسكرية أو منصة للأنشطة العدائية، ما يزيد من هشاشة الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والخليج العربي.

مجلس القيادة اليمني يفرض حظر تجوال في عدن من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا

أعلن مجلس القيادة اليمني، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجوال في العاصمة المؤقتة عدن من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في المدينة.

وجاء التعميم بناءً على توجيهات عضو المجلس عبد الرحمن المحرّمي، وموجه إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية في عدن. ويشمل القرار استثناءات للحالات الطارئة، والجهات الأمنية والعسكرية، والفرق الطبية والخدمية شرط حمل التصاريح الرسمية التي تخولها التحرك خلال فترة الحظر.

كما كلف التعميم الجهات الأمنية المختصة بالبدء الفوري بتنفيذه وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل، ويبدأ العمل بالقرار فور صدوره، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم والتعاون لإنجاح الإجراءات الهادفة لحماية السكينة العامة.

ويأتي القرار في ظل تقدم قوات مجلس القيادة الرئاسي نحو مدينة عدن، وتصاعد التوترات بعد إعلان إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس بتهم تتعلق بالخيانة وخرق الدستور، وإحالته إلى النائب العام للتحقيق.

كما طالب المجلس الانتقالي الجنوبي بضمان سلامة وفد الزبيدي في الرياض ووقف أي قصف كشرط لأي حوار جاد، بعد أن غادر الأخير إلى جهة مجهولة عقب قصف السعودية للضالع.

جامعة الدول العربية تدين بشدة زيارة وزير إسرائيلي لإقليم صومالي لاند

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانًا رسميًا شديد اللهجة يدين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى هرجيسا، عاصمة إقليم صومالي لاند، بعد إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر اعترافها الرسمي بالإقليم كدولة مستقلة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إعلان صومالي لاند انفصالها عن الصومال عام 1991.

ووصف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الزيارة بأنها “محاولة فاشلة” لتمرير الاعتراف الإسرائيلي، معتبرًا إياها “انتهاكًا سافرًا” لوحدة وسيادة الصومال قد يقوض السلم والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن.

وكرر أبو الغيط رفض الجامعة لأي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم الانفصالي خارج إطار الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن مجلس الجامعة اعتبر الخطوة “باطلة ولاغية وغير مقبولة”، محذرًا من أنها قد تُستخدم لتسهيل “مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني” أو لإنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية في الإقليم. وأكد البيان أن الجامعة ستواصل دعم مؤسسات الدولة الصومالية للحفاظ على استقرارها ووحدتها.

وجاء البيان في سياق إدانات دولية واسعة للقرار الإسرائيلي، شملت الاتحاد الإفريقي، مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي، وعدد من الدول منها مصر، قطر، السعودية، إيران، باكستان، الصين، نيجيريا، والسلطة الفلسطينية، معتبرين الاعتراف الإسرائيلي “انتهاكًا للقانون الدولي” و”تدخلاً في الشؤون الداخلية للصومال”، وحذروا من “سابقة خطيرة” قد تهدد الاستقرار الإقليمي.

تاريخيًا، أعلنت صومالي لاند استقلالها بعد سقوط نظام محمد سياد بري عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي، وتظل وفق القانون الدولي جزءًا من الصومال الفيدرالي. الاعتراف الإسرائيلي يأتي ضمن سعي تل أبيب لتوسيع نفوذها في القرن الإفريقي، خصوصًا بعد اتفاقيات إبراهيم، وسط توترات إقليمية متعلقة بأمن البحر الأحمر والوضع في اليمن.

مصر وعمان تدعوان إلى “صوت الحكمة ولم الشمل” في اليمن والسودان

استضافت القاهرة، مشاورات سياسية رفيعة المستوى بين مصر وعمان بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وأكّد البيان الصادر عن الخارجية المصرية تطابق الرؤى وتكامل الجهود بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر التمسك بالقانون الدولي وتوظيف كل الوسائل السلمية المتاحة للم شمل الأطراف وفق المصالح العليا للدول وسيادتها وأمنها الوطني.

وبخصوص اليمن، أعرب الجانبان عن دعمهما للحوار اليمني – اليمني في الرياض بهدف التوصل إلى تسوية توافقية لقضية الجنوب وتحقيق تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ووحدة اليمن وتلبي تطلعات أبنائه في الأمن والازدهار.

وفي السودان، شددا على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية، وقف الاقتتال، حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدين دعم المساعي للتوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ للشعب السوداني حقوقه وسيادته واستقراره.

كما جدد الجانبان دعمهما لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 4 يونيو 1967، مع رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما يمهد لإعادة الإعمار وعودة الحياة الكريمة.

وأشار البيان إلى الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتعاون البناء لتعزيز المصالح المشتركة وأسس الأمن والاستقرار في المنطقة.