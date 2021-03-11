قبائل برقة ببنغازي تُحذّر من استمرار التعدي على المواطنين

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 11 مارس 2021 - 21:27 | آخر تحديث: 11 مارس 2021 - 21:38 نُشر: الخميس، 11 مارس 2021 - 21:27
ليبيا
سوشيال ميديا
استمرار التعدي على المواطنين من طرف السيارات المعتمة وعناصر ملثمة

حذر بيان لقبائل برقة ببنغازي، من استمرار التعدي على المواطنين من طرف السيارات المعتمة وعناصر ملثمة لا تُعلن عن هويتها.

وأوضح البيان المصور الذي أصدرته قبائل برقة من بنغازي اليوم الخميس، أن تلك السيارات التي تعتدي على المواطنين بالقتل والخطف والإخفاء القسري، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، ستكون هدفا مشروعا لهم للدفاع عن أنفسهم.

وأمهل البيان جهات الاختصاص أسبوعا للقبض على تلك السيارات والكشف عن المسؤول عن حالات الاعتداء والبحث في مصير المختطفين، قبل أن يتولى أبناء قبائل برقة حماية أنفسهم بأنفسهم، بحسب البيان.

وأشار بيان القبائل إلى أنه لا يحق لأي جهة تابعة لقوات حفتر باستدعاء أو القبض على أي مواطن مدني، وأن ذلك لا يتم إلا عن طريق الأجهزة الشرطية، سواء أمن داخلي أو بحث جنائي.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال الناشط السياسي أسامة بوحلاق العقوري، في اجتماع لقبيلة العواقير، إن أي سيارة معتمة أو بدون لوحات وتقترب من بيوتهم ستكون هدفا مشروعا لهم.

هذا وقال أحد أبناء قبيلة السعيطات، إن خليفة حفتر وابنه خالد ومعاونه عون الفرجاني لم يقدموا حلا بشأن ابنهم المختطف محمد بن حسونة السعيطي، ودعا أبناء القبيلة للبحث عن ابنهم المخطوف.

آخر تحديث: 11 مارس 2021 - 21:38
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