قبائل برقة ببنغازي تُحذّر من استمرار التعدي على المواطنين

حذر بيان لقبائل برقة ببنغازي، من استمرار التعدي على المواطنين من طرف السيارات المعتمة وعناصر ملثمة لا تُعلن عن هويتها.

وأوضح البيان المصور الذي أصدرته قبائل برقة من بنغازي اليوم الخميس، أن تلك السيارات التي تعتدي على المواطنين بالقتل والخطف والإخفاء القسري، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، ستكون هدفا مشروعا لهم للدفاع عن أنفسهم.

وأمهل البيان جهات الاختصاص أسبوعا للقبض على تلك السيارات والكشف عن المسؤول عن حالات الاعتداء والبحث في مصير المختطفين، قبل أن يتولى أبناء قبائل برقة حماية أنفسهم بأنفسهم، بحسب البيان.

وأشار بيان القبائل إلى أنه لا يحق لأي جهة تابعة لقوات حفتر باستدعاء أو القبض على أي مواطن مدني، وأن ذلك لا يتم إلا عن طريق الأجهزة الشرطية، سواء أمن داخلي أو بحث جنائي.

شاهد | بيان لقبيلة العواقير يؤكدون فيه استباحتهم للسيارات المعتمة التي لا تحتوي على لوحات في مدينة #بنغازي، ويمهلون الجهات المختصة أسبوعًا للقضاء على الاختراقات الأمنية بالمدينة، ويشددون على عدم أحقية "القيادة العامة" في القبض على مدني إلا من خلال الأجهزة الشرطية#ليبيا pic.twitter.com/j6VApZHc3Q — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 11, 2021

وفي سياقٍ ذي صلة، قال الناشط السياسي أسامة بوحلاق العقوري، في اجتماع لقبيلة العواقير، إن أي سيارة معتمة أو بدون لوحات وتقترب من بيوتهم ستكون هدفا مشروعا لهم.

#شاهد | أسامة #بوحلاق العقوري يؤكد في اجتماع لقبيلة #العواقير أن أي سيارة معتمة أو دون طارقات تابعة للمليشيات وتقترب من بيوتهم ستكون هدفا مشروعا لهم pic.twitter.com/pewwc64A5t — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 11, 2021

هذا وقال أحد أبناء قبيلة السعيطات، إن خليفة حفتر وابنه خالد ومعاونه عون الفرجاني لم يقدموا حلا بشأن ابنهم المختطف محمد بن حسونة السعيطي، ودعا أبناء القبيلة للبحث عن ابنهم المخطوف.

شاهد | أحد أبناء قبيلة السعيطات يقول إن آمر مليشيات الكرامة خليفة حفتر وابنه "خالد" ومعاونه عون الفرجاني لم يقدموا حلا بشأن ابنهم المختطف محمد بن حسونة السعيطي ويدعو أبناء القبيلة للبحث عن ابنهم المخطوف#ليبيا pic.twitter.com/seyuwdIQeP — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 11, 2021

شاهد | أحد أعيان قبيلة العواقير يقول إن ما حصل لعائلات أبناء القبيلة من اعتداء على البيوت والنساء واحتلال للأراضي بـ #بنغازي ليس بالأمر السهل ولا يمكن قبوله سواء في القانون أو العرف الاجتماعي ويتساءل إن كان هناك أجهزة شرطية بالمدينة فكيف لهؤلاء أن يداهموا البيوت ويغتالوا الرجال؟ pic.twitter.com/cOdqgZBmM6 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 11, 2021