بيان كويتي إماراتي بشأن الصراع في المنطقة و«السيسي» يؤكّد: الأولوية لوقف إطلاق النار

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته إلى الكويت، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسارات تطوير التعاون بين البلدين.

وأكد الرئيس الإماراتي وأمير الكويت، في بيان مشترك، “أهمية التعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير حماية للمدنيين”، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.

كما أكدا “حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، مؤكدان ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة”.

السيسي: مصر مصرة على بذل الجهود للتخفيف من حجم القتل والجوع في غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، “التوافق الكبير مع ماليزيا على أهمية بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإدخال المساعدات”.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن “مصر مصرة على بذل الجهود للتخفيف من حجم القتل والجوع في قطاع غزة”، مؤكدا أنه “لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا بحل الدولتين”.

وأضاف أن “هناك تفاهم كبير بين مصر وماليزيا تجاه التعاون بين البلدين وتطويره وكذلك تجاه القضايا بالمنطقة”، متابعا: “توافقنا على أهمية إيجاد حلول لقضايا الصراعات بالسودان وليبيا وسوريا واليمن ولبنان”.

من جهته، وجه رئيس وزراء ماليزيا الشكر للرئيس المصري وللدعم المصري في المساعي لتسليم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى دورها لإيجاد حل للموقف الصعب في غزة، مؤكدا أن الأولوية لوقف إطلاق النار في غزة وإحلال السلام.

هذا وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب، وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد.