بيان لحراك الزاوية حول آخر المستجدات

أصدر حراك تصحيح المسار الزاوية الكبرى، بياناً توضيحياً، حول آخر المستجدات في المدينة والمنطقة الغربية.

وأشار البيان إلى وجود مساعي صلح من لجنة الحراك مع كل الأطراف داخل المدينة بحيث يتم تسليم المطلوبين وتنفيذ مطالب الحراك، بالإضافة إلى التعاون مع اللجنة المكلفة من وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بحيث يتم تسليم المدينة للجيش والشرطة.

ونوه الحراك إلى أن المرحلة الثانية من خطة وزارة الدفاع ستنطلق قريباً وستشمل المنطقة الغربية بالكامل.

كما أشار البيان إلى أن قوات وزارة الدفاع المُشَّكلة تتجهز وفي مراحلها الأخيرة والتعاون مع اللجنة العسكرية مستمر، حتى يتم مناقشة الخطة المقترحة.

وأوضح حراك الزاوية أن المرحلة الثانية ستكون جوية وبرية إذا ما كانت هناك أمور أخرى كمساعي تسليم المنطقة الغربية دون الدخول في مقاومة.

وطمأن الحراك كل أهالي المدينة والمنطقة الغربية بأن الأمور كلها على ما يرام وطالبهم بالابتعاد عن أوكار تهريب الوقود والمخدرات، حيث ستكون هناك ضربات لشاحنات التهريب في المرحلة القادمة وعليه وُجب التحذير.

هذا وأكدت تنسيقية حراك تصحيح المسار الزاوية دعم الحل السلمي وفي حالة تعنت الأطراف المعنية سيكون الرد قاسياً، ودعت إلى تحكيم لغة العقل والسلم قبل فوات الأوان.