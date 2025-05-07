بيان لـ«منصة تبيان» بشأن هبوط طائرة عسكرية أجنبية في ليبيا

تداولت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تُفيد بهبوط طائرة عسكرية في إحدى القواعد الليبية، مع ربطها بما يشاع عن ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى ليبيا.

وحول ذلك، نفت منصة “تبيان”، صحة الأنباء المتداولة بشأن هبوط طائرة عسكرية تابعة لأفريكوم في إحدى القواعد الليبية، واعتبرتها “مضللة ولا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أنها لا تمتّ بأي صلة لعمليات ترحيل مهاجرين.

وأكدت المنصة أن الطائرة المعنية من طراز C-130، أمريكية الصنع لكنها مملوكة للحكومة الإيطالية، وقد وصلت إلى ليبيا ضمن زيارة رسمية لوفد عسكري إيطالي إلى كلية الدفاع الجوي، برفقة مسؤولين من لجنة العلاقات الليبية الإيطالية، وذلك في إطار التعاون الأكاديمي والتقني بين البلدين في المجال الدفاعي.

وأضافت “تبيان” أن وزارة الدفاع الليبية أوضحت أن الزيارة تأتي في سياق اتفاقيات التعاون العسكري الثنائي، وتشمل دعم القدرات التعليمية والتقنية للمؤسسات العسكرية.

وبحسب بيانات حركة الطيران، فإن هذه الرحلات تُعدّ دورية ومجدولة بشكل شبه أسبوعي منذ فترة طويلة، وتندرج ضمن برامج الدعم والتنسيق الفني، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي ملف متعلق بالهجرة أو الترحيل.

كما أوضحت المنصة أن الرحلة انطلقت من قاعدة “سيغونيلا” الجوية البحرية في صقلية، والتي تُستخدم بشكل منتظم للبعثات التدريبية والزيارات الرسمية.

وفي ختام بيانها، جددت “تبيان” التذكير بأن حكومة الوحدة الوطنية نفت رسميًا أي علاقة لها بملف ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، وأكدت رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية في مثل هذه العمليات، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويش الرأي العام.