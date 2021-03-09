بيان لقوة حماية طرابلس بشأن جلسة النوّاب في سرت

أصدرت قـوة حـمـايـة طـرابـلـس، بياناً مساء اليوم الثلاثاء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن جلسة مجلس النواب في سرت، لمنح الثقة إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وذكر البيان أن “قوة حماية طرابلس تُتابع عن كثب جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”.

وأشار البيان إلى أن القوة ومنذ تأسيسها المتكونة من كافة كتائب وقوى العاصمة الأمنية، أخذت على عاتقها الوقوف دومًا إلى صف الوطن و المواطن، والدفاع عنهم ضد من يحاول المساس بهم، ودعم كل ما له شأن في ترسيخ استقرارهم بمنأى عن آي تدخل في الشأن السياسي أو التشريعي”.

وأهابت قوة حماية طرابلس بكافة السلطات بالبلاد سواء كانت (تشريعية أو قضائية أو تنفيذية) بتغليب مصلحة الوطن و المواطن، والتوجه نحو التداول السلمي للسلطة، فمن أجل هذا الهدف السامي آتت ثورة 17 فبراير، بحسب البيان.

وشدّدت القوة بالذكر على ممثلي الشعب بمجلس النواب، وطلبت منهم أن يشدوا الهمة عاليًا، و”أن يخرجوا لنا ولشعبنا وبلادنا بسلطة تنفيذية تدير شؤون البلاد، وتنهي حالة الانقسام”.

وأضاف البيان: “ونذكرهم.. بأن آي مماطلة في تداول السلطة قد يؤدي إلى تقويض العملية السياسية، وانهيار الاقتصاد الوطني، وانتشار الفوضى، وعودة الأزمات”.

كما أعربت القوة عن أملها في أن يقوم أعضاء مجلس النواب بواجبهم على كامل وجه دون آي ضغوطات، وذلك من خلال إرادة حرة وفقا لما تمليه عليه ضمائرهم.

واختتمت قوة حماية طرابلس بيانها بالقول: “فأنتم وحدكم الآن مسؤولون أمام الله ثم الوطن والمواطن”.