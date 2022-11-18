بيان للرئاسي حول حادثة مغادرة الوزير اليوناني

أصدر المجلس الرئاسي، مساء الخميس، بياناً بشأن حادثة وصول وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس وعدم نزوله من طائرته بمطار معيتيقة بطرابلس، ومغادرته إثر ذلك إلى مدينة بنغازي.

وذكر البيان أن المجلس الرئاسي يحرص على استمرار العلاقات الودية مع كافة الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية ويسعى لتعزيزها على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل ويكدر صفو تلك العلاقات.

وأشار البيان إلى أن اليونان تعد في طليعة تلك الدول، لذلك يحرص المجلس على إزالة كل أسباب سوء الفهم وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية.

كما لفت البيان إلى أنه يجري التواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته هذا اليوم إلى العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، استهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، رفض ديندياس النزول من طائرته في طرابلس.

وذكر البيان أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش “كانت تنتظر استقبال وزير الخارجية اليوناني وفق الأعراف الدبلوماسية، إلا أنه، وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء، رفض النزول دون أي إيضاحات”.

ونوه البيان إلى أنه “رغم موقف الوزير الذي وصفته بالفج تجاه مصالح الدولة الليبية، فإن الوزارة منحته موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه”.