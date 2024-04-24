بيان للرقابة على الأغذية حول وجود نترات الصوديوم داخل البطيخ

أصدر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بيانا توضيحياً، حول ما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود نسب عالية من نترات الصوديوم داخل البطيخ (الدلاع).

وأكد المركز في بيانه، أنه يتابع بحرص واهتمام كل ما يتم تداوله عن المواد والسلع الغذائية المتداولة داخل السوق الليبي.

وفيما يخص الأخبار المتداولة، أشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أنه من خلال البحث وتتبع مصادر المعلومات تبين أنه ليس لها أساس علمي ولم تصدر عن أي جهة رسمية، لافتا إلى أن المخول بهذا من حيث التأكد من سلامة الغذاء والدواء المتداول بالبلاد هو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ولفت المركز إلى أإن الجهاز الظاهر بالصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو جهاز “Greentest eco” ليس معتمدا من قبل الجهات الرقابية ومجهول المصدر وليس من ضمن الأجهزة المخبرية المعتمدة لدى مركز الرقابة على الاغذية والأدوية.

وأوضح المركز أنه من الناحية الإجرائية يتم إجراء كل التحاليل الكيميائية والجرثومية وفق المواصفة القياسية الليبية الخاصة بالبطيخ رقم 762/2015، ولا يتم تحديد الحدود القصوى للنترات في البطيخ وفق اللائحة الأوروبية الخاصة بالملوثات.

ووفقا لبيان المركز، فإنه من الناحية العلمية يتركب البطيخ بنسبة كبيرة من الماء والأملاح المعدنية والألياف الخشبية والسكريات، ويعتبر اجتماع الماء والأملاح والألياف الخشبية مضاد طبيعي للإمساك، و لإكثار من تناول البطيخ الأحمر يؤدي إلى الإسهال.