بيان للرقابة على الأغذية والأدوية حول شوكولاتة «كيندر سوربرايز»

أصدر مركز الرقابة على الأغدية والأدوية، بياناً حول ما تداول مؤخرا عن شوكلواتة “كيندر سوربرايز”، وسحبها من عدة دول لتسببها بعدوى السالامونيلا التي تشمل الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى.

وأشار المركز إلى إعطاء تعليماته للإدارات المختصة (إدارة الرقابة الغذائية ومكتب الرقابة الداخلية بالإدارة) لتتبع مصادر هذه المعلومات وما يُنشر من الهيئات الرسمية ذات العلاقة المناظرة للمركز عربيا وعالميا، واتخاذ كافة التحوطات بالتنسيق مع فروع ومكاتب المركز لضبط أي منتجات تكون مشمولة بالتحذير وعمليات السحب من الأسواق وفق إعلان الشركة المصنعة أو وكلائها التجاريين.

كما أعطى المركز تعليماته لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التشغيلات التي صرحت بهم الشركة المصنعة بلد المنشأ بلجيكا التي تحمل أرقام (L004L0) والتشغيلة (L005L03) بإخطار صادر من مدير الرقابة الغذائية من المركز موجه لمديري الفروع المركز بشأن التشديد في العمليات التفتيشية على الشحنات الواردة من الخارج والتي تحتوي على منتجات شوكولاتة “كندر” من حيث عدم احتواءها على التشغيلات المعنية.

وأهاب المركز لكافة الشركات الموردة والمحال والأسواق بأن تتعاون مع فرق التفتيش التابعة للمركز في عمليات التفتيش وسحب أي منتج.