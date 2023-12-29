بيان للمصرف المركزي حول اندلاع حريق بمقره في طرابلس

أصدر مصرف ليبيا المركزي، بياناً توضيحياً بخصوص حادثة اندلاع حريق بأحد المباني المُصاحبة لإدارات المصرف في وقت سابق اليوم الجمعة.

وأفاد البيان باندلاع حريق اليوم الجمعة عند الساعة 12:30 بالمبنى الجانبي التابع لإحدى إدارات المصرف الفنية وذلك نتيجة التماس كهربائي أثناء إجراء صيانة دورية.

وأضاف البيان بأنه وعلى الفور فُعلت منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى وتشغيل أجهزة الإنذار وتم اتباع كافة إجراءات السلامة، وتدخلت هيئة السلامة الوطنية وتم إخماد الحريق.

وأكد البيان أن المبنى داخل عمليات الصيانة وخالٍ تماماً من العاملين والمكاتب والممتلكات والأجهزة والوثائق.

بدوره أكد رئيس المكتب الإعلامي بهيئة السلامة الوطنية العقيد عمران الفرجاني، أن الفرق العاملة التابعة للهيئة خرجت على الفور عند تلقّي غرفة الاتصالات الرئيسية البلاغ عن الحريق.

وأشار إلى أن الحريق كان يسيرا وأضراره ليست جسيمة، وأن المبنى يخضع لعمليات الصيانة وخال من الأجهزة والوثائق.