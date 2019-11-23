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بيان لمجلس الأمن الدولي حول حظر استخدام الأسلحة الكيميائية

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 نوفمبر 2019 - 12:38
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البيان تمّ تبنّيه بالإجماع بناءً على مبادرة من بريطانيا. [أرشيف/رويترز]
وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على بيان يتعلّق بحظر استخدام الأسلحة الكيميائيّة.

ويأتي الاتفاق على البيان، بحسب مراقبين، في توافقٍ لطالما قوّضته الحرب في سوريا وقضيّتا “سكريبال” في بريطانيا و”كيم جونغ نام” في ماليزيا.

وجاء في البيان الذي تمّ تبنّيه بالإجماع بناءً على مبادرة من بريطانيا:

المجلس يؤكّد مجدّدًا أنّ استخدام الأسلحة الكيميائيّة هو انتهاك للقانون الدولي، ويُدين بأشدّ العبارات استخدام الأسلحة الكيميائيّة.

ونوه البيان بأنّ استخدام الأسلحة الكيميائيّة في أي مكان وأي وقت، من قِبل أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليّين.

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كما أكد المجلس قناعته الراسخة أن الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا.

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