بيان لهيئة مكافحة الفساد بشأن مشاركة وفدها في مؤتمر أبوظبي

الهيئة ترددت في بادئ الأمر نظراً للأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس. [الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد]

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بيانًا بشأن مشاركة وفدها في الدورة الثامنة بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقامة بمدينة أبوظبي.

وقالت الهيئة في بيانها تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، إن المشاركة في هذا المؤتمر تمت بناءًعلى دعوة وجهت للهيئة عبر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني من المكتب المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة، مشيرةً إلى أنها ترددت في بادئ الأمر نظراً للأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس، إلا أنها قررت المشاركة بعد مشاورات تمت مع وزارة الخارجية والمندوبية الدائمة بفيينا وخلُصت لضرورة المشاركة.

ونوه البيان بأن المؤتمر الذي يُعقد كل سنتين يضم قرابة 186 دولة طرف شاركت جميعها بالمؤتمر.

وأكدت رئاسة الهيئة أن لا علاقة للمؤتمر بالتجاذبات السياسية بل هو عمل فني محض، ومضبوط بنظام داخلي دولي معني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا علاقة لدولة الإمارات به إلا من الناحية الإشرافية باعتبارها البلد المستضيف، دون التدخل في أعماله.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال هذا المؤتمر إقرار 15 قرارا ملزم دوليا، أبرزهم تلك القرارت المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة.

كما أشارت الهيئة إلى أن وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بالمنطقة الشرقية أرسلت وفداً مانظراً ضم 18 عضوا، إلا أنه لم يُسمح لهم بالمشاركة لعدم شرعية حكومتهم، ولكون الوفد غير معني بأعمال هذا المؤتمر فأعضائه غير مسجلين كخبراء لدى الأمم المتحدة، ولا يوجد لديهم أي مشاركات سابقة.

وثمنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شجاعة وإقدام الوفد الليبي الذي شارك في هذا المؤتمر، وتقدمت بالشكر لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق ولسفارة ليبيا بدولة الإمارات على تقديم التسهيلات والدعم للوفد المشارك بأعمال المؤتمر.