بيان محافظ المصرف المركزي ونائبه حول التطورات الأخيرة!

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، عقب حضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي إلى المصرف لاستلامه، “أن المجلس غير مختص بإجراءات تغيير المحافظ ومجلس إدارة المصرف”.

وطمأن محافظ ونائب المركزي، “جميع الأطراف المحلية والدولية باستمرار المصرف المركزي والقطاع المصرفي في أداء أعماله”.

وأصدر الكبير والبرعصي، بيانا بشأن القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية بشأن تكليف محافظ وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، وتكليف لجنة لاستلام وتسليم إدارة المصرف.

وأكدا “استلامهما قرارات المجلس الرئاسي بالخصوص رسميًا صباح، اليوم الثلاثاء، بشأن تسمية المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف المركزي، وأشارا إلى أن الكبير عقد عدة لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الأطراف الأخرى كان آخرها أمس لغرض التهدئة، ولبيان موقف مصرف ليبيا المركزي بشأن تلك القرارات وصدورها من جهة غير ذات اختصاص”.

وأوضحا “أن اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي باستلام المصرف المركزي حضرت اليوم الثلاثاء عند الساعة 10 صباحًا إلى مقر مصرف ليبيا المركزي الرئيسي بمدينة طرابلس تنفيذًا لتلك القرارات، وبحضور عدد من مديري إدارات المصرف المركزي”.

وأكدا أنه “جرى التوضيح لتلك اللجنة بأن القرارين اللذين بني عليهما تكليف لجنة الاستلام مخالفان للقانون ومنعدمان لصدورهما عن غير مختص، حيث أن المصرف المركزي وفقًا لقانونه رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته يتبع السلطة التشريعية، وإن تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارته يتم وفقًا للقانون سالف الذكر والاتفاق السياسي”.

وأضاف الكبير ونائبه، “أنه جرى تسليم اللجنة البيانين الصادرين عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالخصوص والتي تؤكد أن المجلس الرئاسي غير مختص بإجراء مثل هذه التغييرات، ولفت البيان إلى انتهاء الاجتماع ومغادرة اللجنة مقر المصرف المركزي عند الساعة 12 ظهرًا”.

وطمأن الكبير والبرعصي، الليبيين وجميع الأطراف المحلية والدولية، “بأن المصرف المركزي والقطاع المصرفي مستمر في أداء أعماله بشكل اعتيادي”.