بيان مشترك بين الرئيسين الروسي والأمريكي لتعزيز التعاون الثنائي

ترامب وبوتين يصدران بيانا مشتركا نادرا لتعزيز التعاون الثنائي. [أرشيفية/رويترز]

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا نادرا، اليوم السبت إحياء لذكرى التقاء القوات الأمريكية والقوات السوفيتية عام 1945 قرب نهاية الحرب العالمية الثانية مع اقتراب الجيشين من هزيمة ألمانيا النازية.

وبحسب ما أفادت وكال “رويترز”، فإن البيان المشترك الذي أصدره ترامب وبوتين، يأتي وسط تصدع شديد في العلاقات الأمريكية الروسية بشأن عدد من القضايا منها الحد من التسلح وتدخل روسيا في أوكرانيا وسوريا والاتهامات الأمريكية لروسيا بنشر معلومات مضللة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتدخلها في الحملات الانتخابية الأمريكية.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن قرار إصدار البيان أثار نقاشا في إدارة ترامب عبر خلاله بعض المسؤولين عن مخاوفهم من أن يقوض الرسائل الأمريكية الصارمة الموجهة إلى موسكو.

وصدر البيان المشترك في ذكرى التقاء جنود سوفيت مع قوات أمريكية يوم 25 أبريل نيسان 1945 على جسر فوق نهر إلبه في ألمانيا.

وكانت القوات السوفيتية تتقدم من الشرق بينما كانت القوات الأمريكية تتحرك من الغرب.

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