بيان مشترك لقادة مجموعة السبع يدعو لمزيد الهُدن الإنسانية في غزة

دعا قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، إلى الإعلان عن مزيد من الهُدن الإنسانية، في قطاع غزة، وذلك بعد شهرين من القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع.

ونقلت “رويترز” عن قادة المجموعة قولهم في “بيان مشترك” بعد اجتماع عبر الإنترنت: “يلزم مزيد من التحركات العاجلة للتصدي للأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل عدد القتلى والجرحى من المدنيين… ندعم ونحث على مزيد من الهُدن الإنسانية لتمكين هذا”.

وتأتي دعوة قادة السبع لمزيد من الهدن الإنسانيبة في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” من أن الأوضاع في قطاع غزة قد تهدد السلم العالمي.