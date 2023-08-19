بيان مشترك من بنغازي يُؤكد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي

عُقِد اليوم السبت، بمقر قوات الحفتر في الرجمة بمدينة بنغازي، اجتماع ثلاثي ضم خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وبحسب ما أفاد إعلام قوات حفتر، فإن الاجتماع يأتي في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.

وأفاد بيان مشترك تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأنه جرى التأكيد خلال الاجتماع، على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وتم الاتفاق أيضاً، على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

وثمن البيان دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتخاذ اي خطوات منفردة في المسار السياسي.

كما أكد البيان على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.