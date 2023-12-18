بيان مشترك يُؤكد أن الحل في ليبيا يكمن في إيجاد قوانين انتخابية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والنائبين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن الحل في ليبيا يكمن في إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة تعبر مباشرة لمرحلة الاستقرار بإنهاء المراحلة الانتقالية الحالية والرحيل المتزامن لكل الأجسام الحالية.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عقب اجتماع عُقِد اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس.

وأكد البيان على دعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا بشأن الاجتماعات المزمع انعقادها للأطراف الأساسية الخمسة، ومؤكداً في ذات الوقت أن التعامل بإيجابية وجهوزية للاجتماعات التحضيرية يجب أن يكون دون أي شروط مسبقة تغليبا للمصلحة الوطنية العامة، وأن التنازل من أجل الوطن هو رفعة من أجل مستقبل الشعب.

وطالب المجتمعون في بيانهم، جميع الأطراف بالترفع الكامل عن أي حساسيات ذات بعد جهوي أو فئوي. وعدم الرضوخ لسطوة السلاح والاستبداد، أو التورط في صفقات مشبوهة لغرض تشتيت الجهود المحلية المدعومة بتوافق دولي.

ودعا البيان المشترك كافة الليبيين إلى الوقوف موحدين في مواجهة أي طرف محلي أو دولي يحاول مصادرة حقهم في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.