بيان منسوب إلى «حزب الله» بشأن مراسم تشييع أمينه العام

نقلت وسائل إعلام لبنانية، بيانا نسب إلى “حزب الله” اللبناني، بشأن مراسم تشييع أمينه العام حسن نصرالله، الذي قتل في غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية.

وبحسب البيان، فإن “القيادة تجري اتصالات مكثفة ومشاورات مع العراق وإيران، بهدف تنظيم مراسم تشييع تاريخية لأمين عام الحزب “حسن نصر الله” في العاصمة اللبنانية بيروت”.

وقال البيان: “تجري القيادة اتصالات مكثفة ومشاورات على أعلى المستويات مع العراق وإيران، حيث من المقرر أن يُقام تشييع تاريخي في بيروت، كما ستُقام صلاة الغائب في إيران. بعد ذلك، سيتم نقل الجثمان الطاهر على متن طائرة رئاسية إلى كربلاء، ليوارى الثرى في الصحن الشريف بجوار جده الإمام الحسين (ع)”.

هذا وكان مصدر طبي قال لوكالة رويترز، “إن جثمان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، انتشل من موقع هجوم جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وإنه سليم، وجثته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة هو صدمة حادة من قوة الانفجار”.

ويوم السبت 28 سبتمبر، أصدر “حزب الله” اللبناني، بيانا نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي نجاح عملية اغتياله.