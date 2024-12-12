بيان هامّ للسفارة السورية في مصر

أعلنت السفارة السورية في القاهرة، عن إجراءات تجديد جوازات السفر للسوريين المقيمين في مصر.

وقالت السفارة السورية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه “نظرًا للظروف الراهنة وتعذر إصدار جوازات سفر لأسباب فنية، واستجابة لطلبات الأخوة المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية، وتيسير أمورهم، تود السفارة أن تعلم المواطنين الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم، بإمكانية تمديد الجواز لمدة ستة أشهر، وذلك تسهيلاً لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالإقامة. علماً بأن هذا الإجراء بشكل مجاني تماما ودون أي رسوم”.

وأضافت: “كما يمكن لولي الأمر إحضار جوازات السفر العائدة لعائلته دون الحاجة لحضورهم بشكل شخصي”.