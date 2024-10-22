بيان هام حول «والي العراق» في تنظيم «داعش»

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مفاجأة سارة للعراقيين، بشأن القضاء على أخطر رجل يهدد أمن البلاد.

وأعلن السوداني، عن مقتل “والي العراق في تنظيم داعش” مع 8 من كبار قادة التنظيم، مشددا على أنه لا مكان في العراق للإرهاب.

وقال السوداني في تدوينة على منصة إكس “أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى والي العراق في تنظيم داعش الإرهابي، و 8 من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين”.

وأضاف “‏نشد على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة”.

من جهتها، أوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن العملية جرت “بإسناد فني وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة من قبل قوات التحالف الدولي فجر اليوم”، وفقا لموقع “شفق نيوز”.

وكشفت القيادة عن “قتل 9 إرهابيين من بينهم من يسمى والي العراق المجرم المدعو جاسم المزروعي أبو عبد القادر، وقادة آخرين من الخط الأول لداعش سيتم الإعلان عن أسمائهم والتفاصيل لاحقا بعد إجراء عملية الفحص الدقيق (DNA)”.

كما أوضح البيان “ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والمعدات في 8 مضافات كانت تستخدم من قبل هذه العصابات المنهزمة”، مشيرا “إلى أن القوة تمكنت من تدميرها بالكامل، كما تم تدمير ورشة كبيرة للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة”، مؤكدا أن العملية ما زالت مستمرة”.

هذا وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، أعلن في ديسمبر 2017، انتهاء الحرب ضد تنظيم “داعش” بعد ثلاث سنوات من القتال، وفرار المسلحين إلى خارج البلاد”.

أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى (والي العراق) في تنظيم داعش الإرهابي، و (8) من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين.

نشدّ على أيدي أبطال جميع… — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) October 22, 2024