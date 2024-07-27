بيان وزراء خارجية «آسيان» حول الأزمة الأوكرانية

دعا وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، أطراف الأزمة الأوكرانية إلى وقف الأعمال القتالية والانخراط في حوار حقيقي يفضي إلى تسوية سلمية للصراع.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا الذي انعقد في فيينتيان عاصمة لاوس: “فيما يتعلق بأوكرانيا، أكدنا على دعوتنا إلى أهمية الوقف الفوري للأعمال القتالية والانخراط الجاد في حوار حقيقي من أجل الحل السلمي للصراع””.

وأضاف البيان: “ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم في وقت سابق، مقترحات جديدة للسلام وحل النزاع في أوكرانيا؛ تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأية أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة.

وهذا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أكدت روسيا استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليته في كييف.