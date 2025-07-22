«اشتيوي» يتسلم قيادة جهاز الشرطة القضائية.. ويرد على تجاوزات الإدارة السابقة

أصدر وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس جهاز الشرطة القضائية المكلّف من قبل مجلس الوزراء، علي محمد اشتيوي، بيانًا رسميًا أكد فيه مباشرة مهامه كرئيس للجهاز، تنفيذًا للقرار رقم (505) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2025.

وشدّد اشتيوي في بيانه على أن جهاز الشرطة القضائية، بوصفه مؤسسة نظامية، يجب أن يُجسّد نموذجًا في احترام الأوامر الصادرة عن السلطة العليا، والالتزام الصارم بمبدأ المشروعية القانونية.

وكشف البيان عن ورود شكاوى من عدد من ضباط وضباط الصف والأفراد بالجهاز، أفادوا بتعرضهم لإجراءات عقابية غير قانونية من قبل الرئيس السابق للجهاز، وذلك على خلفية التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وانضمامهم إلى الإدارة الجديدة.

وأكد اشتيوي أن ما صدر من إجراءات بحق هؤلاء الأعضاء يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويمثّل تجاوزًا واغتصابًا للسلطة، مشيرًا إلى أن كافة العقوبات أو القرارات الصادرة عن الإدارة السابقة تُعتبر لاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وأوضح أن تحقيقًا شاملاً سيُفتح بشأن التجاوزات المرتكبة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المحاسبة وعدم إفلات أي طرف من المساءلة.

وختم البيان بالتأكيد على أن جميع منتسبي الجهاز سيحظون بالحماية القانونية اللازمة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد فرض الانضباط والشفافية في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة.