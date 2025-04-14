بيان يومي حول الأوضاع في الأصابعة.. آخر حصيلة للأضرار

يواصل قسم السلامة الوطنية في مدينة الأصابعة، بالتعاون مع قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان ،وفرقة الدعم والاسناد بهيئة السلامة الوطنية، جهودهم المكثفة في إطفاء الحرائق وإنقاذ المنازل المتضررة من الحرائق في المدينة.

وبحسب بيان البلدية، فإن “تم يوم أمس الأحد، تسجيل تضرر 17 منزلا، من بينها 6 منازل تعرضت للحريق للمرة الأولى، وحالات الاختناق: 5 حالات، من بينها حالة واحدة لأحد عناصر قسم السلامة الوطنية في الأصابعة، وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم جميعاً، وهم الآن في حالة صحية جيدة وعادوا إلى منازلهم”.

وأضاف البيان: “قد ساهم جهاز الإسعاف السريع بكل من الأصابعة والقواليش وغريان في تقديم المساعدة الطبية للمواطنين المصابين بالاختناق”.

وتابع البيان: “عُقد اجتماع ضم رئيس لجنة الأزمة عميد البلدية المهندس عماد المقطوف ورئيس لجنة التقديرات مصطفى التركي، حيث تمت مناقشة تكرار الحرائق في عدد من المنازل، منها ما تضرر في السابق ومنها ما احترق لأول مرة”.

وأصدر رئيس لجنة التقديرات “تعليماته بضرورة قيام لجنة التقديرات بزيارة أسبوعية للمنازل المتضررة، لحصر الأضرار وتوثيقها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

كما اجتمع رئيس لجنة الأزمة والفريق البحثي “مع الإدارة العامة لشؤون الاصحاح البيئي وتم مناقشة التداعيات البيئية للأزمة والآثار المترتبة عليها، وعلى رأسها موضوع مكب القضامة، في إطار إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لبعض الجوانب البيئية”.