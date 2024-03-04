بيتكوفيتش في الجزائر حتى 2026

وقّع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش عقداً مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى عام 2026، خلفاً لجمال بلماضي.

ونشر الاتحاد الجزائري صوراً عدة لتوقيع التعاقد بين بيتكوفيتش ووليد صادي رئيس الاتحاد، وأمسك الثنائي بقميص الجزائر وعليه اسم المدرب الجديد ورقم 2026، الاثنين.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن في 29 فبراير الفائت تعيين بيتكوفيتش، بعد أكثر من شهر على إقالة بلماضي، عقب الإقصاء من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وأشرف المدرب الكرواتي-البوسني الأصل، البالغ 60 سنة، على المنتخب السويسري بين 2014 و2021 قبل أن يغادر إلى نادي بوردو دون أن يكمل موسم 2021-2022 بسبب النتائج السلبية التي أدت إلى سقوط النادي الفرنسي إلى الدرجة الثانية.

وتألق المنتخب السويسري بقيادته في كأس أوروبا صيف 2021، حين نجح في إخراج فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي، قبل أن يخرج بصعوبة من ربع النهائي على يد إسبانيا.

كما قاد سويسرا إلى المركز الرابع في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019 عندما خسرت أمام إنكلترا بركلات الترجيح، وثمن نهائي مونديال 2018، وأمم أوروبا 2016.

وستكون المهمة الأساسية لبيتكوفيتش، الذي قاد لاتسيو إلى لقب كأس إيطاليا عام 2013، قيادة الجزائر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026، بعدما غابت عن النسخة الأخيرة في قطر العام قبل الماضي.

وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن بوتسوانا وغينيا وأوغندا وموزمبيق، فيما يحتل الصومال المركز الأخير من دون رصيد.

ويخوض “محاربو الصحراء” الجولتين الثالثة والرابعة أمام غينيا وأوغندا في الخامس والثامن من يونيو المقبل تواليا. وتستضيف الجزائر دورة دولية ودية في الفترة بين 22 و26 مارس المقبل بمشاركة جنوب أفريقيا وبوليفيا.