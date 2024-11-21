للمرة الأولى في تاريخه.. «بتكوين» تصل 97 ألف دولار

تخطى سعر العملة المشفرة “بتكوين” اليوم الخميس عتبة 97000 دولار للمرة الأولى، مع تحرك قطاع الأصول الرقمية لتعزيز نفوذه مع فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 2% في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، ووسعت مكاسبها خلال التعاملات في آسيا يوم الخميس إلى مستوى قياسي بلغ نحو 97 ألف دولار. عززت سوق العملات المشفرة ككل مكاسبها، بعد قفزة بأكثر من 800 مليار دولار منذ فوز ترمب في الانتخابات في 5 نوفمبر، بناءً على بيانات من “كوين غيكو”

هذا وتمثل حصة “البيتكوين” ما يقرب من 67.7% من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.

وشهدت العملة المشفرة ارتفاعا صاروخيا بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وتتوقع الأسواق أن يستفيد قطاع العملات المشفرة من بيئة تنظيمية مواتية خلال رئاسة ترامب.

ويركز المضاربون بشكل متزايد على ما إذا كانت “بتكوين” ستحقق قفزة أخرى إلى 100000 دولار. يراهن من يعتبرون أن دور العملة المشفرة يتمثل في تخزين القيمة في العصر الحديث، على هذا الرقم لدحض المشككين الذين يرون القليل من الفائدة في العملات المشفرة، وينددون بارتباطها بغسيل الأموال والنشاط الإجرامي.