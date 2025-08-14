من وول ستريت إلى وادي السيليكون.. البيتكوين تسجل مستوى غير مسبوق

سجلت عملة البيتكوين الرقمية، اليوم الخميس، مستوى قياسياً جديداً خلال التداول المبكر في الأسواق الآسيوية، حيث تجاوز سعرها حاجز 124 ألف دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي بلغ حوالي 124,500 دولار في يوليو الماضي قبل أن تتراجع قليلاً.

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع أداء قوي لمؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث أغلق كل من “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” على مستويات قياسية الأربعاء، مما دعم معنويات المستثمرين في سوق العملات الرقمية.

ويُعزى الارتفاع أيضاً إلى التغييرات التنظيمية الإيجابية في الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي يعتبر من أبرز الداعمين لقطاع العملات الرقمية.

كما ساهمت استثمارات كبار المستثمرين المعروفين بـ”الحيتان”، بالإضافة إلى دخول شركات كبرى مثل مجموعة ترامب الإعلامية وشركة تسلا للسيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك، في تعزيز الطلب على البيتكوين.

ويُعد هذا الإنجاز علامة بارزة في مسيرة عملة البيتكوين وسط تزايد تبنيها واستخدامها من قبل الأفراد والشركات الكبرى.