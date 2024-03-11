«بيتكوين» يسجل سعر قياسي جديد.. فوق 71 ألف دولار

سجلت بيتكوين مستوى قياسيا جديدا اليوم الإثنين فوق 70400 دولار، بينما لم تظهر أي علامات على تباطؤ صعود أكبر عملة مشفرة في العالم.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن سعر بيتكوين ارتفع إلى 70488.50 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة.

وفي وقت لاحق، وصل سعر الوحدة إلى 71432 دولار في أسواق آسيا بعد ظهر الاثنين، حسب بيانات وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أي أنها سجلت ارتفاعا نسبته حوالي 70% هذا العام.

وساهمت في هذا الارتفاع أنباء تفيد بأن هيئة السلوك المالي في بريطانيا قالت إنها ستسمح بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.

واستفادت العملة المشفرة من تدفق الأموال إلى صناديق التداول الفوري الجديدة، بالإضافة إلى الآمال في أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة قريبا.

في المقابل ارتفع الين الياباني مقابل الدولار اليوم الإثنين وسط تضارب بين إشارات على أن بنك اليابان سينهي أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه حول السياسة النقدية الأسبوع المقبل مع توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض الفائدة في يونيو.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين وخمسة منافسين رئيسيين آخرين، بالقرب من أدنى مستوى في شهرين تقريبا الذي بلغه يوم الجمعة، عندما أشارت بيانات التوظيف الشهرية إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكية، ما يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على مسار يفضي إلى التيسير النقدي.

وتراجع الدولار 0.06 بالمئة إلى 146.995 ين، وانخفض في وقت سابق إلى 146.54، مقتربا من أدنى مستوى في خمسة أسابيع المسجل يوم الجمعة عند 146.48.

وارتفع مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 102.74، وهو يحوم بالقرب من المستوى المتدني الذي سجله يوم الجمعة عند 102.33، وهو مستوى لم يشهده منذ 15 يناير.

وكتب الخبراء الاستراتيجيون لدى وستباك في مذكرة للعملاء “من المفترض أن يحافظ الدولار على مستواه مقابل الين هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع إلى 148 إلى جذب المبيعات مع استمرار التوقعات بأن بنك اليابان قد يعدل سياسته في 19 مارس”.

وقالت المذكرة أيضا إن مؤشر الدولار “يبدو عرضة لانتكاسة أعمق”، وقد يختبر الدعم عند 101 هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو مسجلا 1.0937 دولار بعد أن قفز إلى 1.0980 دولار يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 12 يناير/كانون الثاني. وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية يوم الخميس الماضي بينما مهد الطريق بحذر لخفضها في وقت لاحق هذا العام.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2850 دولار، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أواخر يوليو عند 1.2890 دولار يوم الجمعة وسط رهانات على أن بنك إنجلترا سيكون أبطأ في خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي أو المركزي الأوروبي. تواجه العملة البريطانية اختبارا يوم الثلاثاء مع صدور بيانات سوق العمل.