بيروت.. الضاحية الجنوبية تتعرض لهجوم إسرائيلي واسع وعنيف ومتواصل

في هجوم واسع وعنيف، واصل الجيش الإسرائيلي ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت متسببا في مقتل وإصابة العشرات.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، نحو 30 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف خلالها أهداف تابعة لـ”حزب الله” اللبناني”، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي مواصلة ضرب أهداف تابعة لـ”حزب الله” في بيروت.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت: “خلال الليل، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي منصات إطلاق لحزب الله تستهدف الأراضي الإسرائيلية، ومباني تم تخزين الأسلحة فيها ومواقع البنية التحتية التي كان عناصر حزب الله يعملون فيها، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على تفكيك البنية التحتية وقدرات حزب الله”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي “بانطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وتم تحديد حوالي عشرة قذائف تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض بعض القذائف”.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه “هاجم مقر القيادة المركزي لـ”حزب الله” الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت”.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت “مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 جراء القصف الإسرائيلي على بلدة بعدران في الشوف بمحافظة جبل لبنان”.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية أفادت نقلا عن مصادر أمنية، أن “أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقتله غير صحيح”.

وأشار مسؤول العلاقات الاعلامية في “حزب الله” للتلفزيون الايراني إلى أن “الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف”.

وقالت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر مقرب من “حزب الله” أن “الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على قيد الحياة”.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن “قادة كبار قالوا إنه “حتى الآن ليس بالإمكان تأكيد أو نفي مقتل حسن نصر الله”.

وأعلن “حزب الله” اللبناني، أمس الجمعة، قصفه مدينة طبريا الإسرائيلية، للمرة الثانية، خلال ساعات، بعدد من الصواريخ، ردًا على غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان وشرقه.

ونقلت قناة المنار بيانا لـ”حزب الله”، أكد فيه أن “مقاتليه قصفوا مدينة طبريا بصلية صاروخية ردًا على الهجمات الإسرائيلية على المدن والقرى والمدنيين اللبنانيين”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، “أكدت أن 15 صاروخاً ثقيلاً أطلقوا من لبنان باتجاه مدينة طبريا، خلال الساعات الماضية، كما قصف مقاتلو “حزب الله” مستوطنة “كريات آتا” بصلية من ‏صواريخ “فادي 1″، ومستوطنة “كريات موتسكين” ‏بصليات من الصواريخ”.