بيروت تستضيف اجتماع الإسكوا.. ليبيا تتولى منصب نائب ثاني للجنة الموارد المائية

شاركت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلة في الوكيل العام المكلف عبدالسلام نصر جاد المولى وخبير المياه رشيد الفطيسي، في أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة الموارد المائية التابعة للأمانة التنفيذية للإسكوا، التي انعقدت يومي 15 و16 سبتمبر 2025 في مقر بيت الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وافتتحت الجلسة بكلمة مندوب سلطة المياه الفلسطينية، وكلمة أمين سر الإسكوا، تلتها انتخابات المكتب التنفيذي الجديد حيث تولت لبنان رئاسة اللجنة، والكويت منصب النائب الأول، وليبيا منصب النائب الثاني.

وناقشت اللجنة في جدول أعمالها متابعة التقدم في تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، تحسين حوكمة المياه الجوفية في المنطقة العربية، ودور الاقتصاد السلوكي في تعزيز إدارة المياه.